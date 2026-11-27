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हाईटेंशन विद्युत लाइन का कार्य सर्वे के अनुसार नहीं कराने के आरोप में किसानों ने काम बंद कराया था। कार्य कई महीने से रुका है। गांव सिल्हुआ निवासी रामप्रकाश मिश्रा, छैलबिहारी, शिवओम शुक्ला आदि ने बताया कि उनके खेत से पहले से ही कई विद्युत लाइन निकली हैं। अधिकारियों ने खुटार-लालपुर लाइन का जो सर्वे किया था, ठेकेदार इसके विपरीत खंभे लगवा रहे हैं। इस कारण किसानों ने अपने खेत में खंभे लगवाने से मना कर दिया था।बृहस्पतिवार को एसडीएम सदानंद सरोज, सीओ प्रवीण मलिक, विद्युत निगम के एक्सईएन पुनीत निगम, एसडीओ हरेंद्र राहुल, बरेली के एक्सईएन हल्का लेखपाल शौर्यवर्धन पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने सर्वे का नक्शा मांगा लेकिन विद्युत निगम के अधिकारी नक्शा नहीं दिखा सके। एसडीएम ने विद्युत निगम के अधिकारियों को पूर्व में हुए सर्वे के अनुसार ही लाइन बनवाने के निर्देश दिए हैं, इस पर किसानों ने भी सहमति जताई है। एसडीएम सदानंद सरोज ने बताया कि समस्या का समाधान करा दिया गया है।