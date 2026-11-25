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इस सड़क पर दिनभर कई स्थानों पर निर्माण और अन्य कार्य चलते रहे। इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को निकलने में काफी दिक्कत हुई। कई बार वाहनों की लंबी कतार लगने से लोगों को इंतजार करना पड़ा। जरूरी काम से निकले लोग भी जाम में फंसे रहे। सीओ यातायात रनवीर सिंह ने बताया कि जाम को देखते हुए संबंधित स्थान पर पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगाई जाएगी। संवाद

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शाहजहांपुर। टाउनहाल स्थित कवि तिराहे पर सड़क की एक लेन खोदकर काम कराए जाने से मंगलवार को लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस संबंध में पहले कोई सूचना भी नहीं दी गई। इसके चलते वाहन चालकों को अचानक रास्ते में अवरोध का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते जाम जैसी स्थिति बन गई।