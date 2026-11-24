Shahjahanpur News: एक माह में ही उखड़ गई 48 लाख से बनी सड़क, जगह-जगह हुए गड्ढे
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:01 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:01 AM IST
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रोजा। नगर निगम की ओर से पुत्तूलाल चौराहे से सरायकाइयां मोड़ तक 48 लाख रुपये की लागत से बनाई गई सड़क एक माह में ही खराब हो गई। जलकल विभाग की ओर से लीकेज ठीक नहीं कराए जाने के कारण हॉटमिक्स सड़क में जगह-जगह गड्ढे हो गए और पानी बहने लगा। इससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं।
पुत्तूलाल चौराहे से सरायकाइयां मोड़ तक करीब 970 मीटर लंबी सड़क का निर्माण एक माह पहले हिंदुस्तान स्टील फर्म ने कराया था। सड़क निर्माण से पहले नगर निगम के जलकल विभाग को लीकेज ठीक कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद लीकेज की समस्या दूर नहीं की गई। इसके बाद सड़क पर डबल लेयर हॉटमिक्स डालकर निर्माण करा दिया गया। निर्माण के एक माह के अंदर ही लीकेज फिर शुरू हो गया। इससे सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए और पानी बहने लगा।
नगर निगम निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जलकल विभाग ने लीकेज की समस्या का समाधान नहीं कराया। इसी लापरवाही के कारण नई सड़क खराब हो गई। अब लीकेज ठीक कराने के बाद सड़क का फिर से निर्माण कराया जाएगा। जलकल के सहायक अभियंता रवि कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सड़क पर जलापूर्ति के लिए दो-दो पाइप लाइन पड़ी हैं। सभी लीकेज ठीक कराने का प्रयास किया गया है। जहां लीकेज की दिक्कत है, वहां ठीक कराया जाएगा।
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--जलकल विभाग से सड़क के लीकेज ठीक करने के लिए कहा गया था। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। इस वजह से सड़क निर्माण के बाद फिर लीकेज हो गए। इसके लिए जलकल विभाग जिम्मेदार है। लीकेज ठीक कराकर दोबारा निर्माण कराया जाएगा।
- आशीष त्रिवेदी, मुख्य अभियंता, निर्माण विभाग
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पुत्तूलाल चौराहे से सरायकाइयां मोड़ तक करीब 970 मीटर लंबी सड़क का निर्माण एक माह पहले हिंदुस्तान स्टील फर्म ने कराया था। सड़क निर्माण से पहले नगर निगम के जलकल विभाग को लीकेज ठीक कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद लीकेज की समस्या दूर नहीं की गई। इसके बाद सड़क पर डबल लेयर हॉटमिक्स डालकर निर्माण करा दिया गया। निर्माण के एक माह के अंदर ही लीकेज फिर शुरू हो गया। इससे सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए और पानी बहने लगा।
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नगर निगम निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जलकल विभाग ने लीकेज की समस्या का समाधान नहीं कराया। इसी लापरवाही के कारण नई सड़क खराब हो गई। अब लीकेज ठीक कराने के बाद सड़क का फिर से निर्माण कराया जाएगा। जलकल के सहायक अभियंता रवि कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सड़क पर जलापूर्ति के लिए दो-दो पाइप लाइन पड़ी हैं। सभी लीकेज ठीक कराने का प्रयास किया गया है। जहां लीकेज की दिक्कत है, वहां ठीक कराया जाएगा।
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- आशीष त्रिवेदी, मुख्य अभियंता, निर्माण विभाग