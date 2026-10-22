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Shahjahanpur News: रायफल शूटिंग खिलाड़ी शगुन को किया सम्मानित

Thu, 22 Oct 2026 01:40 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:40 AM IST
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Rifle shooter Shagun honored
कालीबाड़ी दुर्गा समिति के पदा​धिकारी शगुन गुप्ता को सम्मानित करते हुए। स्रोत: आयोजक
शाहजहांपुर। रायफल शूटिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई कर शाहजहांपुर की बेटी शगुन बाथम ने जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें कालीबाड़ी दुर्गा समिति की ओर से सम्मानित किया गया। वह उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम की बेटी हैं।
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समिति के सदस्यों ने शगुन को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि रायफल शूटिंग जैसे अनुशासन और एकाग्रता वाले खेल में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करना उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। शगुन की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भविष्य में जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने की कामना की। संवाद
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