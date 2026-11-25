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स्टेट हाईवे बनने के बाद पुल पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। बरेली, बदायूं और दिल्ली के साथ शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और कानपुर जाने वाले वाहन भी इसी पुल से गुजरते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही से पुल की सड़क जर्जर हो गई थी। जगह-जगह गड्ढे और सरिया निकलने से दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती थी। कई वाहन सवार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। विज्ञापन

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पुल की मरम्मत के लिए स्लैब तोड़कर काम कराया जा रहा है। जल्द ही कार्य पूरा करा दिया जाएगा, जिससे राहगीरों को परेशानी न हो।

- रथिन सिन्हा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग खंड-एक स्टेट हाईवे बनने के बाद पुल पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। बरेली, बदायूं और दिल्ली के साथ शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और कानपुर जाने वाले वाहन भी इसी पुल से गुजरते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही से पुल की सड़क जर्जर हो गई थी। जगह-जगह गड्ढे और सरिया निकलने से दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती थी। कई वाहन सवार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं।पुल की मरम्मत के लिए स्लैब तोड़कर काम कराया जा रहा है। जल्द ही कार्य पूरा करा दिया जाएगा, जिससे राहगीरों को परेशानी न हो।- रथिन सिन्हा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग खंड-एक

जैतीपुर। क्षेत्र में बहगुल नदी पर बने जर्जर पुल की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। एक तरफ का स्लैब तोड़कर सरिया का जाल डाला जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ से वाहनों का आवागमन जारी है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान पुराना सरिया डालकर मरम्मत करने का आरोप लगा है।