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मदरसा नुरुल हुदा बिजलीपुरा में परीक्षा फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक अभ्यर्थी पिछली कक्षा की मार्कशीट और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर मदरसे पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन

मदरसा प्रधानाचार्य इकबाल हुसैन उर्फ फूल मियां ने छात्र-छात्राओं से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है। संवाद मदरसा नुरुल हुदा बिजलीपुरा में परीक्षा फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक अभ्यर्थी पिछली कक्षा की मार्कशीट और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर मदरसे पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं।मदरसा प्रधानाचार्य इकबाल हुसैन उर्फ फूल मियां ने छात्र-छात्राओं से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है। संवाद

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वर्ष 2027 की मुंशी, मौलवी और आलिम परीक्षाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं।