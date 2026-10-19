शाहजहांपुर: रामलीला के मंच पर धुर विरोधी, पर्दे के पीछे 'रावण' का शृंगार कर रहे 'राम' और 'लक्ष्मण'

शाहजहांपुर में ओसीएफ रामलीला के मंच पर श्रीराम और रावण के बीच भले ही युद्ध दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों एक-दूसरे के सहयोगी नजर आते हैं। राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के कलाकार मंच के पीछे आपसी तालमेल से रामलीला को भव्य बनाने में जुटे रहते हैं।

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रविवार को ग्रीन रूम में रावण के किरदार में निर्देशक अंकित सक्सेना मंचन के बाद पंखे के सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने भारी मुकुट उतारा और हनुमान बने अंकित अवस्थी को बुलाकर अपनी कुर्सी पर बैठाया और उन्हें किरदार समझाने लगे। दूसरी ओर साधु के भेष में हनुमान का किरदार निभा रहे पारस दीक्षित अपनी दाढ़ी-मूंछ ठीक करने में जुटे थे।इसी बीच श्रीराम बने मोहित वाजपेयी और लक्ष्मण बने अमित श्रीवास्तव भी वहां पहुंच गए। सह निर्देशक सुहेल मोहम्मद ने रावण का अगला दृश्य आने की जानकारी दी। रावण बने अंकित सक्सेना मुकुट पहनने लगे, लेकिन मुकुट ठीक से नहीं लगा। इस पर मोहित और अमित ने उनका मुकुट दुरुस्त किया और गले में पड़ी माला भी ठीक की।