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लीकेज रोकने और मरम्मत की पुख्ता व्यवस्था न होने से सड़क निर्माण पर खर्च हो रही रकम पर पानी फिर रहा है। हालात यह हैं कि एक तरफ सड़कें बन रही हैं तो दूसरी तरफ लीकेज और खोदाई से उनकी सूरत बिगड़ रही है।राज्य सेक्टर योजना के प्रथम चरण में 75 करोड़ रुपये से शहर की 108 सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें 67 सीसी और 41 डामर सड़कें शामिल हैं। चारखंभा से घंटाघर तक निर्माणाधीन सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। इनकी पैचिंग कराई जा रही है। कच्चा कटरा मोड़ के पास भी लीकेज ठीक करने के लिए नई सड़क खोदनी पड़ी है।अंजान चौकी से अंटा चौराहा मार्ग पर दूसरी लेयर डाले अभी एक महीना भी नहीं हुआ और सड़क उखड़ने लगी है। अंटा चौराहे के पास 15 दिन पहले लीकेज ठीक करने के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई। पाइपलाइन से पानी नाली में बह रहा है। इससे 20 से 25 घरों की जलापूर्ति प्रभावित है। पार्षद मोहम्मद रजी के अनुसार, शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।टाउनहाल ओवरब्रिज से कवि तिराहे तक बन रही सड़क पर सीवर के मैनहोल भी खुले छोड़ दिए गए हैं। इससे हादसे का खतरा बना हुआ है।एक फर्म के भरोसे लीकेज की मरम्मतनगर निगम क्षेत्र में पाइपलाइन लीकेज ठीक करने का काम फिलहाल एक ही फर्म के पास है। जलकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, फर्म काम का दबाव नहीं संभाल पा रही है। अब लीकेज ठीक करने के लिए पांच और फर्मों से अनुबंध करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद समस्या कम होने की उम्मीद है।स्टाफ की कमी से सड़कों के निर्माण की निगरानी प्रभावितनगर निगम के निर्माण विभाग में अभियंताओं की कमी है। यहां एक मुख्य अभियंता और तिलहर नगर पालिका से संबद्ध एक अवर अभियंता हैं, जो सप्ताह में तीन दिन नगर निगम में काम करते हैं। सीमित स्टाफ के कारण सड़कों के निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और गुणवत्ता की जांच प्रभावित हो रही है।नगर निगम क्षेत्र में जितनी सड़कों का निर्माण हो रहा है, उनकी गुणवत्ता की जांच की जा रही है। अगर कहीं कमी है तो संबंधित फर्म से उसको ठीक कराया जा रहा है। नई सड़क पर खोदाई के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर संबंधित फर्म पर कार्रवाई की जाएगी।- आशीष त्रिवेदी, मुख्य अभियंता निर्माण विभाग, नगर निगम