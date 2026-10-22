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Shahjahanpur News: गंगा एक्सप्रेसवे की अधूरी पुलिया से गिरी बाइक, युवक की मौत

Thu, 22 Oct 2026 02:05 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:05 AM IST
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Motorbike falls from an incomplete culvert on the Ganga Expressway; youth dies
तेजेंद्र उर्फ तेजराम का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन - फोटो : File Photo
शाहजहांपुर। मदनापुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर अधूरी पुलिया के पास बाइक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। हादसे में गढ़ियारंगीन क्षेत्र के खिरिया रतन गौंटिया निवासी तेजेंद्र उर्फ तेजराम (28) की मौत हो गई। रातभर शव मौके पर पड़ा रहा। बुधवार सुबह जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की।
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तेजेंद्र मदनापुर के छतरपट्टी गांव में चचेरे मामा सर्वेश की बेटी काजल की शादी में शामिल होने आए थे। देर रात घर लौटते समय वह रास्ता भटककर गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर पहुंच गए। पियरिया गांव के पास बुधवाना की ओर जाने वाले मोड़ को अंधेरे में नहीं देख पाए और आगे निकल गए। सर्विस रोड समाप्त होने के पास अधूरी पुलिया से बाइक समेत नीचे गिर गए। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई।
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सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच की। परिजनों के अनुसार तेजेंद्र तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनकी पत्नी रवीना का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके दो साल का बेटा रोहित और डेढ़ माह का बेटा राहुल हैं।
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ग्रामीणों और परिजनों ने सर्विस रोड का निर्माण अधूरा होने और मोड़ों पर पर्याप्त संकेतक नहीं लगाए जाने को हादसे की वजह बताया है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पोस्टमॉर्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

तेजेंद्र उर्फ तेजराम का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

तेजेंद्र उर्फ तेजराम का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन- फोटो : File Photo

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