Shahjahanpur News: पूर्व विधायक के चित्र पर मंत्री ने अर्पित की पुष्पांजलि

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बंडा के गांव रनमस्तपुर बुजुर्ग निवासी नेतराम वर्ष 1991 में पहली बार विधायक चुने गए थे। रविवार को उनकी पुण्यतिथि पर भाजपा के नेता जुटे। मंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार प्रदेश में पहली बार आई थी, तब विधायक नेतराम ने सरकार का पूरा सहयोग किया था। तब से वह भाजपा में ही एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करते रहे।वहां मौजूद लोगों ने थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने पुलिस व हल्का दारोगा की कार्यशैली की शिकायत की। मंत्री ने बंडा थाना प्रभारी को मौके पर बुलाकर नाराजगी जताई। इस बीच राइस मिल एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया।राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, एमएलसी सुधीर गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष के पति अजय यादव, महेश योगी, मोहन मित्तल, अनिल कटियार, अनिल जयसवाल आदि मौजूद रहे।