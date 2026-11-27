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उन्होंने कहा कि सहकारिता से जुड़े कार्यकर्ता और सदस्य छूटे हुए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास करें। सहायक आयुक्त सहकारिता डॉ. गणेश गुप्ता ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी और कार्यों में पारदर्शिता व समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए।बैठक में डीसीबी डायरेक्टर रोशनी देवी, दिव्यांश सिंह, लल्लू सिंह चौहान, एडीसीओ बैंकिंग हरिकेश परमार, संजय सिंह सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद