Shahjahanpur News: ‘छूटे हुए पात्र लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने का प्रयास करें’
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:14 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:14 AM IST
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शाहजहांपुर। 136 ददरौल विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जोड़ो अभियान को लेकर जिला सहकारी बैंक के अटल सभागार में सहकारिता विभाग की बैठक हुई। अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर ने की।
उन्होंने कहा कि सहकारिता से जुड़े कार्यकर्ता और सदस्य छूटे हुए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास करें। सहायक आयुक्त सहकारिता डॉ. गणेश गुप्ता ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी और कार्यों में पारदर्शिता व समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए।
बैठक में डीसीबी डायरेक्टर रोशनी देवी, दिव्यांश सिंह, लल्लू सिंह चौहान, एडीसीओ बैंकिंग हरिकेश परमार, संजय सिंह सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद
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उन्होंने कहा कि सहकारिता से जुड़े कार्यकर्ता और सदस्य छूटे हुए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास करें। सहायक आयुक्त सहकारिता डॉ. गणेश गुप्ता ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी और कार्यों में पारदर्शिता व समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए।
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बैठक में डीसीबी डायरेक्टर रोशनी देवी, दिव्यांश सिंह, लल्लू सिंह चौहान, एडीसीओ बैंकिंग हरिकेश परमार, संजय सिंह सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद
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