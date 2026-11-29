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शहर के डॉ. सुदामा इंटर कन्या कॉलेज और इस्लामिया इंटर कॉलेज में मतदाताओं की संख्या काफी कम रही। एसपी इंटर कॉलेज में एक व्यक्ति नाम संशोधन कराने पहुंचा। वहीं, पुवायां में कुछ बूथों पर नए वोट बनवाने के लिए आवेदन जमा हुए। जलालाबाद में भी बड़ी संख्या में लोग बूथों पर पहुंचे और फार्म भरे।सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय ने हथौड़ा, गन्ना शोध परिषद और लालपुर के बूथों का निरीक्षण किया। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने भावलखेड़ा क्षेत्र के बूथों का जायजा लेकर पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के निर्देश दिए।पुवायां में बूथों पर मौजूद रहे बीएलओपुवायां। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलओ ने बूथों पर रहकर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन जमा किए। बूथ संख्या 377 पर बीएलओ नीलम पांडेय और 374 पर रजनी वर्मा ने पांच-पांच नए वोट बढ़ाए। बूथ संख्या 373 पर बीएलओ रेखा रानी ने 10 नए नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन जमा किए। इन बूथों पर भाजपा जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा, नगरपालिका चेयरमैन संजय गुप्ता, सिद्धार्थ कश्यप, खुटार के ब्लॉक प्रमुख नमित दीक्षित, अनूप चौधरी आदि नेताओं ने पहुंचकर मतदाताओं से छूटे नाम सूची में जुड़वाने की अपील की। संवादजलालाबाद में काफी संख्या में बूथों पर पहुंचे लोगजलालाबाद। एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने भी नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बूथों पर जाकर अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने नगर के काकोरी शहीद, सेठ सियाराम, पुरुषोत्तम आदर्श कन्या इंटर काॅलेज , प्राथमिक स्कूल कोला व गुनारा आदि बूथों पर जाकर फार्म 6,7 व 8 के अलावा ऑनलाइन मिले फार्म के बारे में बीएलओ से जानकारी ली। संवादमतदाता सूची में छूटे नाम जुड़वाने के लिए रिक्शे से होगा प्रचारशाहजहांपुर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2027 के तहत डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सदर और ददरौल विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की। उन्होंने प्राप्त फार्म-6 का प्रतिदिन डिजिटाइजेशन कराने और शहर में रिक्शे से प्रचार कराने के निर्देश दिए। इसमें पंचायत सहायक, कोटेदार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जाएगा। पात्र युवाओं और छूटे हुए नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया गया। संवाद