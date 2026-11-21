शाहजहांपुर में अधिवक्ता के भाई की हत्या के ढाई माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज वकीलों ने शनिवार को कचहरी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। अधिवक्ता सड़क पर कुर्सियां डालकर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जाम खुलवाने के लिए सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी पहुंचे, लेकिन अधिवक्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। दो घंटे तक नारेबाजी के बाद अधिवक्ताओं ने जाम खोल दिया।

विज्ञापन







Trending Videos

सेंट्रल बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता अवनीश कुमार सिंह के भाई सुधीर कुमार सिंह की 30 अगस्त 2026 की रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। गांव के तीन लोगों पर खुदागंज थाने में गैर इरादतन हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अधिवक्ताओं के अनुसार, आठ सितंबर को मामले की जांच खुदागंज से सिंधौली थाने स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई।

विज्ञापन

विज्ञापन