शाहजहांपुर: कुर्सियां डालकर सड़क पर बैठे अधिवक्ता, पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन, नारेबाजी
शाहजहांपुर में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने कचहरी मार्ग पर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। दो घंटे तक नारेबाजी के बाद अधिवक्ताओं ने जाम खोल दिया।
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शाहजहांपुर में अधिवक्ता के भाई की हत्या के ढाई माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज वकीलों ने शनिवार को कचहरी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। अधिवक्ता सड़क पर कुर्सियां डालकर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जाम खुलवाने के लिए सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी पहुंचे, लेकिन अधिवक्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। दो घंटे तक नारेबाजी के बाद अधिवक्ताओं ने जाम खोल दिया।
इससे नाराज अधिवक्ता शनिवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे कचहरी मार्ग पर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन वकील गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने भी अधिवक्ताओं से वार्ता की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश अवस्थी ने बताया कि धरना स्थगित कर दिया गया है। अब सोमवार को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
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