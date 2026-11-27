मिर्जापुर थाना क्षेत्र के जरियनपुर निवासी रोशनी देवी ने बताया कि उनके अविवाहित भाई शिव सिंह की 29 जुलाई 2012 को मृत्यु हो गई थी। इससे चार दिन पहले 25 जुलाई को भाई ने अपने हिस्से की जमीन की रजिस्टर्ड वसीयत उनके नाम कर दी थी। आरोप है कि मिर्जापुर थाना क्षेत्र के ढाई गांव निवासी दाताराम की पत्नी सुशीला देवी और अल्हागंज थाना क्षेत्र के कटियूली निवासी राम सिंह ने कूटरचित दस्तावेजों के जरिये जमीन अपने नाम करा ली। दोनों का उनके भाई से कोई रिश्ता नहीं था।रोशनी देवी के अनुसार, शिकायत करने पर पता चला कि शिव सिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र 14 अगस्त 2012 को जारी हुआ था। अधिकारियों के निर्देश पर बीडीओ की जांच में सामने आया कि ब्लॉक से शिव सिंह के नाम का कोई मृत्यु प्रमाणपत्र जारी ही नहीं किया गया था। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद