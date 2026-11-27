विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जिले की सीएचसी और पीएचसी में 197 नियमित डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 66 डॉक्टर तैनात हैं। इनमें छह लंबे समय से गैरहाजिर और छह पीजी की पढ़ाई के लिए बाहर हैं। पांच डॉक्टर एसीएमओ और डिप्टी सीएमओ के पदों पर प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इससे स्वास्थ्य इकाइयों में मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता और घट गई है। सीमित डॉक्टरों पर कई स्वास्थ्य इकाइयों का कामकाज निर्भर है।इसी क्रम में विशेषज्ञों की कमी के चलते सीएचसी पर मरीजों को अपेक्षित उपचार नहीं मिल पा रहा है। प्रत्येक सीएचसी पर फिजिशियन की जरूरत है, लेकिन किसी भी केंद्र पर तैनाती नहीं है। हड्डी रोग विशेषज्ञ भी नहीं हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया और बाल रोग विशेषज्ञों के पद भी खाली हैं। विभाग में केवल एक सर्जन है, जिसे महिला नसबंदी के कार्य में लगाया गया है।गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज का सहाराविशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने से सीएचसी और पीएचसी पर मरीजों को सामान्य उपचार देकर रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में गंभीर मरीजों का दबाव राजकीय मेडिकल कॉलेज पर बढ़ता जा रहा है। इससे मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने के लिए भी हड्डी रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में सीएमएस डॉ. सरोज कुमार को खुद पहुंचना पड़ता है।नियुक्ति के बाद भी छोड़ रहे नौकरीस्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी दूर करने के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। एमबीबीएस डॉक्टर सरकारी सेवा में आने से बच रहे हैं। विभागीय कामकाज के दबाव और अन्य कारणों से नियुक्ति के बाद कुछ डॉक्टर इस्तीफा भी दे चुके हैं। संविदा पर नियुक्ति के प्रयास के बावजूद खाली पद नहीं भर पा रहे हैं।पूर्व में कार्यरत कुछ डॉक्टर रिटायर हो गए तो कई के तबादले हो गए हैं। सीमित संसाधनों के बीच स्वास्थ्य इकाइयों पर कार्य कराया जा रहा है। डॉक्टरों के पद भरने के लिए कई बार निदेशालय में पत्राचार कर चुके हैं।-डॉ. विवेक मिश्रा, सीएमओ