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Shahjahanpur News: जननायक एक्सप्रेस में कपड़ा फैक्टरी के हेल्पर की मौत

Thu, 22 Oct 2026 02:00 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:00 AM IST
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Helper at a garment factory dies on the Jananayak Express
शाहजहांपुर। अमृतसर जंक्शन से दरभंगा जाने वाली 15212 जननायक एक्सप्रेस के कोच में सफर कर रहे नेपाल के जिला झापा के थाना व गांव राजगढ़ निवासी रोहित कुमार (38) की मौत हो गई। ट्रेन में सवार होने के बाद से ही उनकी सांस फूलने लगी थी।
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कपड़े की फैक्टरी में काम करने वाले रोहित कुमार कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। वह अपने भाई अजय कुमार के साथ पंजाब से मुजफ्फरपुर होते हुए नेपाल जाने के लिए निकले थे। वह जननायक एक्सप्रेस में सवार थे। ट्रेन की सभी बोगी जनरल होती हैं। मृतक के भाई अजय कुमार ने बताया कि ट्रेन में सवार होने के बाद से ही रोहित की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांस भी फूल रही थी।
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बुधवार को अधिक तबीयत बिगड़ने के बाद शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रोहित ने दम तोड़ दिया। गार्ड के जरिये मेमो देने पर जीआरपी इंस्पेक्टर रमांकर यादव के साथ पुलिस बल पहुचा और शव को नीचे उतारा। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि मेमो आने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। संवाद
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