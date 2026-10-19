शाहजहांपुर: दो कारोबारियों के ठिकानों पर जीएसटी टीम का छापा 2.5 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी

शाहजहांपुर के तिलहर में जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) की टीमों ने शुक्रवार से रविवार सुबह चार बजे तक लोहे के दो कारोबारियों की दुकानों और गोदामों में जांच की। टीम के मुताबिक 2.5 करोड़ की कर चोरी का मामला सामने आया है। दो दुकानें और पांच गोदाम अवैध पाए गए। उन्हें जीएसटी टीम ने सील कर दिया।

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एसआईबी के प्रभारी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि टीम ने बिरियागंज में नगर पालिका के सामने विवेक अग्रवाल और उनके भाई वैभव अग्रवाल की दुकानों के साथ हाईवे पर अग्रवाल धर्मकांटे के पास बने सात गोदामों की जांच की। उन्होंने बताया कि करीब 2.5 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। कारोबार से संबंधित अभिलेख भी कब्जे में लिए गए हैं।