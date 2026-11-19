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संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को अर्थशास्त्र विभाग की ओर से वैश्विक उद्यमिता सप्ताह (ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक-2026) के तहत उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच हुई भाषण प्रतियोगिता में सलोनी ने प्रथम स्थान पाया।प्राचार्य प्रोफेसर सुरचना त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में छात्राओं को उद्यमिता के महत्व, स्टार्टअप, व्यवसाय के नए अवसरों और स्वरोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी गई। प्राचार्य ने कहा कि उद्यमिता युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।असिस्टेंट प्रोफेसर प्रज्ञा वर्मा ने छात्राओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉ. उपासना श्रीवास्तव ने कहा कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। इस बीच वैश्विक उद्यमी भाषण प्रतियोगिता में एमए तृतीय सेमेस्टर की सलोनी ने प्रथम, एमए प्रथम सेमेस्टर की भूमि राठौर ने द्वितीय और एमए तृतीय सेमेस्टर की सपना मुखर्जी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को प्राचार्य ने पुरस्कृत किया। संवाद