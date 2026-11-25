Shahjahanpur News: तीन बाइकों की भिड़ंत में चार घायल, दो की हालत गंभीर
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:14 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:14 AM IST
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खुटार। गोला रोड पर कठिना नदी पुल के पास मंगलवार को तीन बाइकों की भिड़ंत में चार लोग घायल हो गए। हादसे में दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
गांव रौतापुर कलां निवासी विनोद कुमार ने बताया कि वह अशोक तिवारी के साथ बाइक से लखीमपुर खीरी के संसारपुर गए थे। लौटते समय कठिना पुल के पास मोहम्मद शरीफ और हरेंद्र की बाइक आपस में टकरा गईं। इसी दौरान एक बाइक उछलकर उनकी बाइक से भिड़ गई।
हादसे में विनोद कुमार, अशोक तिवारी, मोहम्मद शरीफ और हरेंद्र घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी को सीएचसी खुटार लाया गया। डॉक्टर ने मोहम्मद शरीफ और हरेंद्र को गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जबकि विनोद और अशोक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मोहम्मद शरीफ के परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए।
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सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हादसे में शामिल तीनों बाइक चालकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था।
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गांव रौतापुर कलां निवासी विनोद कुमार ने बताया कि वह अशोक तिवारी के साथ बाइक से लखीमपुर खीरी के संसारपुर गए थे। लौटते समय कठिना पुल के पास मोहम्मद शरीफ और हरेंद्र की बाइक आपस में टकरा गईं। इसी दौरान एक बाइक उछलकर उनकी बाइक से भिड़ गई।
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हादसे में विनोद कुमार, अशोक तिवारी, मोहम्मद शरीफ और हरेंद्र घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी को सीएचसी खुटार लाया गया। डॉक्टर ने मोहम्मद शरीफ और हरेंद्र को गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जबकि विनोद और अशोक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मोहम्मद शरीफ के परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए।
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सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हादसे में शामिल तीनों बाइक चालकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था।