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गांव रौतापुर कलां निवासी विनोद कुमार ने बताया कि वह अशोक तिवारी के साथ बाइक से लखीमपुर खीरी के संसारपुर गए थे। लौटते समय कठिना पुल के पास मोहम्मद शरीफ और हरेंद्र की बाइक आपस में टकरा गईं। इसी दौरान एक बाइक उछलकर उनकी बाइक से भिड़ गई।हादसे में विनोद कुमार, अशोक तिवारी, मोहम्मद शरीफ और हरेंद्र घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी को सीएचसी खुटार लाया गया। डॉक्टर ने मोहम्मद शरीफ और हरेंद्र को गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जबकि विनोद और अशोक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मोहम्मद शरीफ के परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए।सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हादसे में शामिल तीनों बाइक चालकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था।