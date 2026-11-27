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गांव निवासी प्रकाश के मकान की पक्की दीवार पर पड़े छप्पर को मरम्मत के लिए उतारा जा रहा था। इसी दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे में प्रकाश का 28 वर्षीय पुत्र शिवम, पत्नी कुसुमा देवी, पुत्रवधू अर्चना देवी, पुत्री अंतिमा और अंतिमा का डेढ़ वर्षीय बेटा ऋषभ मलबे में दबकर घायल हो गए।दीवार गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और निजी वाहनों से सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद शिवम, कुसुमा देवी और अंतिमा को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।एसडीएम सदानंद सरोज ने बताया कि उन्हें हादसे की जानकारी नहीं दी गई है। कर्मचारियों को गांव भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी।