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सिंधौली। मुख्य बाजार में स्थित एक मिठाई की दुकान में अचानक वाणिज्यिक गैस सिलिंडर में आग लगने से खलबली मच गई। लपटें उठती देख आसपास के दुकानदार और राहगीर दहशत में आ गए। पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से हादसा टल गया। हादसा रात करीब 9.15 बजे का है। आग की सूचना पर थाने में तैनात सिपाही दिनेश चौधरी और सतीश शर्मा पहुंचे। दोनों सिपाहियों ने दुकान से सिलिंडर को दुकान से बाहर सुरक्षित स्थान पर निकाला और आग पर काबू पा लिया। 50 हजार का नुकसान होने का अनुमान है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि आग बुझा दी गई है। संवाद