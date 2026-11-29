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क्षेत्रीय निरीक्षक अधिकारी इंद्रेश यादव ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को पिछले दो महीने से जगह खाली करने के निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। रविवार को एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और हाईवे किनारे से दुकानें हटवा दीं। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। साथ ही ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। संवाद

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रोजा। सर्दी में कोहरे की दस्तक के साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को नगरिया मोड़ चौकी क्षेत्र में गुरुनानक हॉस्पिटल और खानपुर मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे रखी दुकानों को हटवाकर अतिक्रमण हटाया गया।