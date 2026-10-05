सांपों से खिलवाड़ पड़ा भारी: शाहजहांपुर में नागिन के डसने से दिव्यांग युवक की मौत, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

नागिन ने हाथ में कई बार डसा

रविवार दोपहर करीब 12 बजे वह पड़री चांदूपुर गांव में एक व्यक्ति के घर सांप पकड़ने गए थे। बताया गया कि वहां उन्होंने पहले शराब पी। इसके बाद नागिन को पकड़ लिया। उमेश नशे की हालत थे। नागिन उनके हाथ में डसती रही, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें सुनासीरनाथ स्थित एक हकीम के पास ले गए। हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।