Shahjahanpur News: मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव, न्यूनतम तापमान गिरने के आसार

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बुधवार को अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को अधिकतम 31.6 और न्यूनतम 16.8 डिग्री तापमान रहा था।

गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि वायुदाब में तीन मिलीबार की गिरावट दर्ज हुई है। उत्तरी हवा चल रही है और आर्द्रता 61 प्रतिशत रहने से वातावरण में नमी बढ़ी है। बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। संवाद

शाहजहांपुर। मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट की आशंका है।