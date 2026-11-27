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नगर निगम के अनुसार, प्रथम चरण में 67 सीसी सड़कों में से 20 का निर्माण पूरा हुआ है, जबकि 43 पर काम चल रहा है। एक का काम शुरू नहीं हुआ और एक अनुबंध प्रक्रिया में है। वहीं, 42 हॉटमिक्स सड़कों में से 12 का निर्माण पूरा हुआ है। चार पर काम चल रहा है और 25 का काम शुरू नहीं हो पाया है।दूसरे चरण में 180 सीसी और चार डामर सड़कों का करीब 64 करोड़ रुपये से निर्माण होना है। इनमें 50 सड़कों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि प्रथम चरण की सड़कों का निर्माण 15 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण की सड़कें भी जनवरी तक पूरी कराने का लक्ष्य है।