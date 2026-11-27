Shahjahanpur News: पुरानी सड़कों का निर्माण अधूरा, 184 और सड़कों के वर्कऑर्डर जारी
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:29 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:29 AM IST
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शाहजहांपुर। राज्य सेक्टर योजना के तहत नगर निगम में प्रथम चरण की 108 सड़कों का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। कई सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। इस बीच दूसरे चरण में 184 सड़कों के निर्माण के लिए वर्कऑर्डर जारी होने शुरू हो गए हैं।
नगर निगम के अनुसार, प्रथम चरण में 67 सीसी सड़कों में से 20 का निर्माण पूरा हुआ है, जबकि 43 पर काम चल रहा है। एक का काम शुरू नहीं हुआ और एक अनुबंध प्रक्रिया में है। वहीं, 42 हॉटमिक्स सड़कों में से 12 का निर्माण पूरा हुआ है। चार पर काम चल रहा है और 25 का काम शुरू नहीं हो पाया है।
दूसरे चरण में 180 सीसी और चार डामर सड़कों का करीब 64 करोड़ रुपये से निर्माण होना है। इनमें 50 सड़कों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि प्रथम चरण की सड़कों का निर्माण 15 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण की सड़कें भी जनवरी तक पूरी कराने का लक्ष्य है।
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नगर निगम के अनुसार, प्रथम चरण में 67 सीसी सड़कों में से 20 का निर्माण पूरा हुआ है, जबकि 43 पर काम चल रहा है। एक का काम शुरू नहीं हुआ और एक अनुबंध प्रक्रिया में है। वहीं, 42 हॉटमिक्स सड़कों में से 12 का निर्माण पूरा हुआ है। चार पर काम चल रहा है और 25 का काम शुरू नहीं हो पाया है।
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दूसरे चरण में 180 सीसी और चार डामर सड़कों का करीब 64 करोड़ रुपये से निर्माण होना है। इनमें 50 सड़कों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि प्रथम चरण की सड़कों का निर्माण 15 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण की सड़कें भी जनवरी तक पूरी कराने का लक्ष्य है।
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