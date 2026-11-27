Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:27 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:27 AM IST
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अभिभावक-शिक्षक बैठक : जनपद के सभी स्कूलों में स्वगणना को लेकर अभिभावक-शिक्षक बैठक सुबह 10:00 बजे से।
शिविर : नियामतपुर में एनसीसी का शिविर सुबह 10:00 बजे से।
खेलकूद प्रतियोगिता : स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10:00 बजे से।
क्रिकेट मैच : जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के मां जालिपा देवी मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे से।
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शिविर : नियामतपुर में एनसीसी का शिविर सुबह 10:00 बजे से।
खेलकूद प्रतियोगिता : स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10:00 बजे से।
क्रिकेट मैच : जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के मां जालिपा देवी मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे से।