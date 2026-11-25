Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:43 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:43 AM IST
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सत्याग्रह : विद्युत संविदा मजदूर संगठन की ओर से अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर सत्याग्रह सुबह 10:00 बजे से।
खेलकूद प्रतियोगिता : स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10:00 बजे से।
क्रिकेट मैच : बाॅक्स क्रिकेट एकेडमी में महिला टूर्नामेंट के अंतर्गत मैच सुबह 9:00 बजे से।
- जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से।
ट्रायल : स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा में जिलास्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का ट्रायल दोपहर 12:00 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के मां जालिपा देवी मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे से।
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खेलकूद प्रतियोगिता : स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10:00 बजे से।
क्रिकेट मैच : बाॅक्स क्रिकेट एकेडमी में महिला टूर्नामेंट के अंतर्गत मैच सुबह 9:00 बजे से।
- जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से।
ट्रायल : स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा में जिलास्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का ट्रायल दोपहर 12:00 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के मां जालिपा देवी मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे से।