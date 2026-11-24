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क्रिकेट मैच : बाॅक्स क्रिकेट एकेडमी में महिला टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 9:00 बजे से।

- जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से।



बैठक : खिरनीबाग में ओम गेस्ट हाउस में आजाद समाज पार्टी की बैठक दोपहर 12:00 बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के मां जालिपा देवी मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे से।

प्रकाश पर्व : कचहरी रोड स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में प्रकाश पर्व का आयोजन सुबह 10:00 बजे से।