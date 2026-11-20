विज्ञापन



जनसुनवाई : राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी विकास भवन सभागार में जनसुनवाई करेंगी पूर्वाह्न 11 बजे से।

क्रिकेट मैच : जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : विश्वनाथ मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दिन में 2:00 बजे से।

तुलसी विवाह : चौक स्थित काशीनाथ कोठी पर तुलसी विवाह का आयोजन शाम 4:00 बजे से।

विचार गोष्ठी : आर्य महिला इंटर कॉलेज में विचार गोष्ठी का आयोजन सुबह 10:00 बजे से।