Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:59 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:59 AM IST
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विचार गोष्ठी : आर्य महिला इंटर कॉलेज में विचार गोष्ठी का आयोजन सुबह 10:00 बजे से।
जनसुनवाई : राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी विकास भवन सभागार में जनसुनवाई करेंगी पूर्वाह्न 11 बजे से।
क्रिकेट मैच : जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : विश्वनाथ मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दिन में 2:00 बजे से।
तुलसी विवाह : चौक स्थित काशीनाथ कोठी पर तुलसी विवाह का आयोजन शाम 4:00 बजे से।
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जनसुनवाई : राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी विकास भवन सभागार में जनसुनवाई करेंगी पूर्वाह्न 11 बजे से।
क्रिकेट मैच : जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : विश्वनाथ मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा दिन में 2:00 बजे से।
तुलसी विवाह : चौक स्थित काशीनाथ कोठी पर तुलसी विवाह का आयोजन शाम 4:00 बजे से।