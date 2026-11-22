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रविवार को पहला मुकाबला मारवाह मॉडर्न स्कूल और चौधरी क्रिकेट एकेडमी (सीसीए) के बीच हुआ। मारवाह टीम के कप्तान अक्षांश कनौजिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। टीम ने निर्धारित 25 ओवर में नौ विकेट खोकर 96 रन बनाए। कप्तान अक्षांश ने 25 रन बनाए। चौधरी अकादमी के गेंदबाज गुरुसेवक ने दो, हिमांशु व अवनीश ने एक-एक विकेट हासिल किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी चौधरी क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 19 ओवर में चार विकेट खोकर 97 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। चौधरी क्रिकेट एकेडमी की टीम के कप्तान परमीत सिंह 40 रन बनाकर नाबाद रहे। मैन ऑफ द मैच गुरसेवक सिंह रहे।दूसरा मैच सीसीए ओसीएफ और एसपीएन किंग्स इलेवन शाहजहांपुर के बीच खेला गया। एसपीएन किंग्स इलेवन के कप्तान वंश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरे सीसीए ओसीएफ की टीम 20 ओवर में 98 रन पर आउट हो गए। निखिल ने सर्वाधिक 30 रन और हार्दिक ने 15 रन बनाए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी एसपीएन किंग्स इलेवन ने 17 ओवर में 99 रन बनाकर मैच जीत लिया। बाला प्रसाद ने सर्वाधिक 25 रन बनाए। बाला प्रसाद मैन ऑफ द मैच रहे। आयोजक चौधरी क्रिकेट अकादमी के कोच अमित चौधरी, अवनीश कुमार, पंकज शर्मा ने कमेंट्री की। मारवाह स्कूल के निदेशक तारा सिंह और प्रबंधक कमलजीत सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।अप्पू की 74 रनों की पारी से तिलहर ने शाह क्लब को हरायाशाहजहांपुर। कैंट स्थित मैदान पर खेले गए क्रिकेट मैच में तिलहर की टीम ने शाह क्लब को पांच विकेट से हरा दिया। तिलहर की जीत में अप्पू की 74 रनों की शानदार पारी और अभय सिंह गुर्जर की धारदार गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई।टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलहर की टीम ने पांच विकेट खोकर 232 रन बनाए। टीम की ओर से अप्पू ने 74, अभय सिंह गुर्जर ने 41, प्रियांक राजपूत ने 33, सुमित दास ने 29 और आर्यन सिंह ने 16 रन बनाए।शाह क्लब की ओर से सौम्य शुक्ला ने दो और अंश सिंह ने एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाह क्लब की टीम 231 रनों पर सिमट गई। टीम की ओर से आर्यन बतरा ने 70, अंश सिंह ने 72 और विकास कुमार ने 48 रन बनाए। तिलहर की ओर से अभय सिंह गुर्जर ने पांच विकेट झटके। अंचल, अमन सक्सेना, आयुष सक्सेना और कृष्ण राज प्रताप ने एक-एक विकेट लिया। संवाद