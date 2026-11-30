थाना सिंधौली क्षेत्र के आलमपुर गांव निवासी रामकीरत ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि बहन अंजली की शादी निगोही के चक्रमली गांव निवासी सक्षम वर्मा के साथ की थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। बहन की ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। दहेज का ताना देते हुए बहन के साथ मारपीट की जाती थी।प्रताड़ना से परेशान होकर बहन ने पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रामकीरत की तहरीर पर मृतका के पति सक्षम, ससुर जवाहर लाल, चचिया ससुर रामसेवक, सास नन्ही, ननद द्रोपदी और ननदोई देवकुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर शव का पोस्टमॉर्टम करा दिया गया है। विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद