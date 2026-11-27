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मेरठ के किठौर क्षेत्र के गांव असीलपुर निवासी इमरान बुधवार शाम सात बजे ढाबे पर खाना खाने रुके थे। विवाद के बाद आरोपियों ने उन्हें पीट दिया। बचाने पहुंचे दोस्त अनस निवासी असतनी, गढ़मुक्तेश्वर को भी पीटा। पुलिस ने दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। विज्ञापन

सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि ग्राम प्रशासक गुड्डी देवी के पति गंगासरन, गुरु और रौसर निवासी पिथीराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मेरठ के किठौर क्षेत्र के गांव असीलपुर निवासी इमरान बुधवार शाम सात बजे ढाबे पर खाना खाने रुके थे। विवाद के बाद आरोपियों ने उन्हें पीट दिया। बचाने पहुंचे दोस्त अनस निवासी असतनी, गढ़मुक्तेश्वर को भी पीटा। पुलिस ने दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि ग्राम प्रशासक गुड्डी देवी के पति गंगासरन, गुरु और रौसर निवासी पिथीराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

भावलखेड़ा (शाहजहांपुर)। लखनऊ-दिल्ली हाईवे स्थित मिश्रीपुर ढाबे पर मामूली विवाद में बस चालक और उसके दोस्त को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया। आरोपियों ने पत्थर मारकर बस का पिछला शीशा भी तोड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करती।