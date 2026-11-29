विज्ञापन

इसके बाद कैंप कमांडेंट कर्नल अवनीत सिंह कपूर, सेना मेडल ने उन्हें शिविर में चल रही गतिविधियों और प्रशिक्षण की जानकारी दी। ब्रिगेडियर ने प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कैडेटों के बैरक का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी की विभिन्न गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। शिविर में कक्षा के अंदर होने वाले प्रशिक्षण के साथ खेलकूद, वाद-विवाद, भ्रमण, फायरिंग और अन्य व्यावहारिक गतिविधियों पर भी विशेष जोर दिया जाना चाहिए। ब्रिगेडियर ने शाहजहांपुर छावनी में चल रही पैरासेलिंग की साहसिक गतिविधियों का जायजा लिया।शिविर के तीसरे दिन कैडेट्स को .22 राइफल की जानकारी देने के साथ उसे खोलने और जोड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा मानचित्र बोध, राष्ट्रीय एकता और .22 राइफल से फायरिंग का अभ्यास कराया गया। कमान अधिकारी कर्नल अवनीत सिंह कपूर, उप कमान अधिकारी कर्नल आनंद शर्मा मौजूद रहे।