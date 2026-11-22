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शनिवार की शाम प्रिंस के परिजन बाजार गए हुए थे। प्रिंस घर में अकेला था। शाम करीब सात बजे परिजन घर आए तो मुख्य दरवाजा खुला था, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। आवाज लगाने पर कोई उत्तर नहीं देने पर परिजनों ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा। अंदर प्रिंस का शव फंदे से लटका था। इसके बाद परिजन उसे फंदे से नीचे उतारकर अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करीब सवा नौ बजे पुलिस को घटना की सूचना दी गई।परिजनों के अनुसार, प्रिंस एक इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का छात्र था। किसी बात से नाराज होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस के अनुसार, मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि फोरेंसिक टीम टीम ने घटनास्थल पर पहुंच वहां की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की है।किशोरी के फंदे से लटकने के मामले में आरोपी गिरफ्तारजलालाबाद। कांशीराम कालोनी में फंदे से लटककर जान देने वाली किशोरी के मामले में आरोपी विकास को पुलिस ने रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर अपराध भानू सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी विकास को शाहजहांपुर रोड पर गंगा एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया।इसी काॅलोनी की निवासी 17 वर्षीय किशोरी नंदिनी बीते 20 नवंबर की सुबह अपने घर के कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली थी। मृतका की मां मंजू देवी ने काॅलोनी के ही युवक विकास पर जबरदस्ती बात करने का दबाव बनाने से परेशान करने का आरोप लगाया है। संवाद