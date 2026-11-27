Shahjahanpur News: बरेली ने हरदोई को 190 रनों से हराया, ईशा खान ने जड़ा शतक
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:11 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:11 AM IST
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शाहजहांपुर। शाह क्लब क्रिकेट मैदान पर शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित शहीद कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में बृहस्पतिवार को खेले गए मुकाबले में मनीष एकेडमी बरेली ने हरदोई को 190 रन से पराजित किया। शानदार शतकीय पारी खेलने वाली ईशा खान को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बरेली की टीम ने निर्धारित 30 ओवर में तीन विकेट खोकर 262 रन बनाए। ईशा खान ने 112 रन और गुंजन ने 51 रनोंं की पारी खेली। हरदोई की ओर से इंदुमणि ने एक विकेट लिया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरदोई की टीम बरेली की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और 72 रन बनाकर आउट हो गई। हरदोई की ओर से शिवांशु पाल ने 17 और अंजलि ने 13 रन बनाए। बरेली की छवि ने तीन विकेट हासिल किए।
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मैच में अंपायर की भूमिका मयंक और विकास ने निभाई। खिलाड़ियों से वरिष्ठ खिलाड़ी रजा हुसैन ने परिचय प्राप्त किया। एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर डॉ. मनोज यादव, अभय सिंह गुर्जर, रविशंकर तिवारी आदि मौजूद रहे।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बरेली की टीम ने निर्धारित 30 ओवर में तीन विकेट खोकर 262 रन बनाए। ईशा खान ने 112 रन और गुंजन ने 51 रनोंं की पारी खेली। हरदोई की ओर से इंदुमणि ने एक विकेट लिया।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरदोई की टीम बरेली की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और 72 रन बनाकर आउट हो गई। हरदोई की ओर से शिवांशु पाल ने 17 और अंजलि ने 13 रन बनाए। बरेली की छवि ने तीन विकेट हासिल किए।
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मैच में अंपायर की भूमिका मयंक और विकास ने निभाई। खिलाड़ियों से वरिष्ठ खिलाड़ी रजा हुसैन ने परिचय प्राप्त किया। एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर डॉ. मनोज यादव, अभय सिंह गुर्जर, रविशंकर तिवारी आदि मौजूद रहे।