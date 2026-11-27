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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बरेली की टीम ने निर्धारित 30 ओवर में तीन विकेट खोकर 262 रन बनाए। ईशा खान ने 112 रन और गुंजन ने 51 रनोंं की पारी खेली। हरदोई की ओर से इंदुमणि ने एक विकेट लिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरदोई की टीम बरेली की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और 72 रन बनाकर आउट हो गई। हरदोई की ओर से शिवांशु पाल ने 17 और अंजलि ने 13 रन बनाए। बरेली की छवि ने तीन विकेट हासिल किए।मैच में अंपायर की भूमिका मयंक और विकास ने निभाई। खिलाड़ियों से वरिष्ठ खिलाड़ी रजा हुसैन ने परिचय प्राप्त किया। एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर डॉ. मनोज यादव, अभय सिंह गुर्जर, रविशंकर तिवारी आदि मौजूद रहे।