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Shahjahanpur News: मंच पर धुर विरोधी...पर्दे के पीछे रावण का शृंगार कर रहे राम और लक्ष्मण

Sun, 18 Oct 2026 10:52 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:52 PM IST
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Arch-rivals on stage... behind the scenes, Ram and Lakshman help 'Ravana' with his makeup.
ओसीएफ रामलीला में साधू के भेष में हनुमान जी के किरदार को आइने में खुद से संवारते कलाकार पारस दी
शाहजहांपुर। ओसीएफ रामलीला के मंच पर श्रीराम और रावण के बीच भले ही युद्ध दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों एक-दूसरे के सहयोगी नजर आते हैं। श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के कलाकार मंच के पीछे आपसी तालमेल से रामलीला को भव्य बनाने में जुटे रहते हैं।
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ग्रीन रूम में रावण के किरदार में निर्देशक अंकित सक्सेना मंचन के बाद पंखे के सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने भारी मुकुट उतारा और हनुमान बने अंकित अवस्थी को बुलाकर अपनी कुर्सी पर बैठाया और उन्हें किरदार समझाने लगे। दूसरी ओर साधु के भेष में हनुमान जी का किरदार निभा रहे पारस दीक्षित अपनी दाढ़ी-मूंछ ठीक करने में जुटे थे।
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इसी बीच श्रीराम बने मोहित वाजपेयी और लक्ष्मण बने अमित श्रीवास्तव भी वहां पहुंच गए। सह निर्देशक सुहेल मोहम्मद ने रावण का अगला दृश्य आने की जानकारी दी। रावण बने अंकित सक्सेना मुकुट पहनने लगे, लेकिन मुकुट ठीक से नहीं लगा। इस पर मोहित और अमित ने उनका मुकुट दुरुस्त किया और गले में पड़ी माला भी ठीक की।
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मंच के पीछे भी दिखती है मेहनत
रामलीला के कलाकार मंच पर जाने से पहले अपने वस्त्र और मेकअप को अंतिम रूप देने में जुटे रहते हैं। कोई कपड़े तलाशता नजर आता है तो कोई मेकअप के लिए अपनी बारी का इंतजार करता है। मंच पर एक-दूसरे से भिड़ने वाले रामदल और रावण सेना के कलाकार पर्दे के पीछे गले में हाथ डालकर घूमते दिखाई देते हैं। यहां मंच का संघर्ष खत्म होते ही कलाकारों के बीच सहयोग और अपनापन नजर आता है।

ओसीएफ रामलीला में साधू के भेष में हनुमान जी के किरदार को आइने में खुद से संवारते कलाकार पारस दी

ओसीएफ रामलीला में साधू के भेष में हनुमान जी के किरदार को आइने में खुद से संवारते कलाकार पारस दी

ओसीएफ रामलीला में साधू के भेष में हनुमान जी के किरदार को आइने में खुद से संवारते कलाकार पारस दी

ओसीएफ रामलीला में साधू के भेष में हनुमान जी के किरदार को आइने में खुद से संवारते कलाकार पारस दी

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