फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   A team from the administration conducted an inspection and gathered feedback from patients.

Shahjahanpur News: शासन स्तर से आई टीम ने किया निरीक्षण, मरीजों से लिया फीडबैक

Wed, 14 Oct 2026 01:18 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
A team from the administration conducted an inspection and gathered feedback from patients.
राजकीय मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण करती शासन स्तर से आई टीम। संवाद - फोटो : 1
शाहजहांपुर। शासन स्तर से आई टीम ने मंगलवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज की गुणवत्ता और स्टाफ के व्यवहार को लेकर फीडबैक लिया।
विज्ञापन

टीम ने ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस यूनिट और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जैसी अति-संवेदनशील इकाइयों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं परखीं। तीमारदार बाबूराम ने बताया कि उनके बेटे का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिस कारण उन्हें प्रति डायलिसिस निर्धारित शुल्क 1250 रुपये का भुगतान करना पड़ता है।
विज्ञापन

टीम ने सुधार करने के दिशा-निर्देश दिए। सीएमएस डॉ. सरोज कुमार ने बताया कि टीम ने निरीक्षण करने के साथ मरीजों से फीडबैक भी लिया है। इस दौरान एडीएम न्यायिक मो. अवेश भी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed