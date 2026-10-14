Shahjahanpur News: शासन स्तर से आई टीम ने किया निरीक्षण, मरीजों से लिया फीडबैक

विज्ञापन

टीम ने ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस यूनिट और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जैसी अति-संवेदनशील इकाइयों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं परखीं। तीमारदार बाबूराम ने बताया कि उनके बेटे का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिस कारण उन्हें प्रति डायलिसिस निर्धारित शुल्क 1250 रुपये का भुगतान करना पड़ता है।टीम ने सुधार करने के दिशा-निर्देश दिए। सीएमएस डॉ. सरोज कुमार ने बताया कि टीम ने निरीक्षण करने के साथ मरीजों से फीडबैक भी लिया है। इस दौरान एडीएम न्यायिक मो. अवेश भी मौजूद रहे। संवाद