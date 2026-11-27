Shahjahanpur News: मानदेय 24 हजार करने समेत कई मांगों को लेकर निकाला जुलूस
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:11 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:11 PM IST
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शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश वीबीजी रामजी कर्मचारी महासंघ ने मानदेय 24 हजार रुपये करने समेत कई मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए शुक्रवार को जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह को सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष अमरेश सिंह, प्रदेश संयोजक डॉ. इम्तियाज, ललितेश शास्त्री, आशुतोष दीक्षित, पिंटू यादव, वसीम खां आदि मौजूद रहे। संवाद
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