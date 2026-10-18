Shahjahanpur News: मां दुर्गा की शोभायात्रा निकाली
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:53 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
कलान। शारदीय नवरात्र के अष्टमी पर रविवार को मां दुर्गा की शोभायात्रा निकाली गई। इसमें देवी-देवताओं के स्वरूपों से सजी झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभायात्रा मां दुर्गा मंदिर से शुरू होकर थाना रोड, दुर्गा नगर, गंगानगर, गोपाल नगर, धूमनाथ नगर, फर्रुखाबाद-मुरादाबाद स्टेट हाईवे और परौर मार्ग से होते हुए गमा देवी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। पुजारी रामकुमार राठौर, मुकेश गुप्ता, आमोद गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन