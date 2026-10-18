फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   A procession of Goddess Durga was taken out.

Shahjahanpur News: मां दुर्गा की शोभायात्रा निकाली

Sun, 18 Oct 2026 10:53 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
A procession of Goddess Durga was taken out.
कलान। शारदीय नवरात्र के अष्टमी पर रविवार को मां दुर्गा की शोभायात्रा निकाली गई। इसमें देवी-देवताओं के स्वरूपों से सजी झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभायात्रा मां दुर्गा मंदिर से शुरू होकर थाना रोड, दुर्गा नगर, गंगानगर, गोपाल नगर, धूमनाथ नगर, फर्रुखाबाद-मुरादाबाद स्टेट हाईवे और परौर मार्ग से होते हुए गमा देवी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। पुजारी रामकुमार राठौर, मुकेश गुप्ता, आमोद गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed