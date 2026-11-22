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दोपहर में तेल टंकी रोड स्थित कुटिया साहिब से पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन शुरू हुआ। सबसे आगे बैंड और संगत गुरु महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए चल रही थी। गुरुनानक पाठशाला कन्या हाईस्कूल की छात्राओं ने धार्मिक भजन प्रस्तुत किए। खालसा शिशु सदन जूनियर हाईस्कूल के बच्चों ने शबद गायन किया।माता साहिब कौर ग्रुप के बच्चे संस्था संचालक नवनीत कौर के निर्देशन में शामिल हुए। रास्ते में कई जगह जुझार सिंह गतका जत्थे ने करतब दिखाकर शौर्य और साहस का परिचय दिया। महिलाओं का जत्था भी भजन-कीर्तन करता साथ चला। ज्ञानी कुलविंदर सिंह ने सहयोगियों के साथ गुरु महिमा का गुणगान किया।नगर कीर्तन लाल इमली चौराहा, घंटाघर, बहादुरगंज, सदर बाजार और गोविंदगंज से होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, कचहरी रोड पहुंचकर समाप्त हुआ। संस्था अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने प्रसाद वितरण करने वाले व्यापारियों को सिरोपा भेंटकर सम्मानित किया। संस्था अध्यक्ष कमलेश कौर माटा, राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष नवनीत कौर, जसबीर सिंह कोमल, मंजीत सिंह ढींगड़ा, मंजीत सिंह मोंगा, प्रमीत सिंह होरा, हरमीत कौर आदि मौजूद रहे।