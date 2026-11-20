Shahjahanpur News: मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में 52 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:38 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:38 AM IST
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जलालाबाद। आचार्य राममोहन मिश्र सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विधानसभा स्तरीय निबंध और क्विज प्रतियोगिता हुई। इसमें 24 विद्यार्थियों ने क्विज और 28 ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया।
क्विज में चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और मतदान से जुड़े सवाल पूछे गए। दोनों प्रतियोगिताओं में 10-10 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जो जनपद स्तर पर भाग लेंगे।
क्विज में भूमि सिंह, आयुष, शिवी कुशवाहा, आजाद सिंह, सबरीन, प्रियंका, वीर सिंह, प्राची, शनि कुमार और हिमांशु चौहान टॉप टेन में रहे। वहीं निबंध प्रतियोगिता में दृष्टि पाल, पंखुरी शुक्ला, प्रिया श्रीवास्तव, शालिनी, राशि शाक्य, कोमल यादव, प्रियांशी मिश्रा, वर्षा देवी, युवराज और रूपा ने स्थान सुनिश्चित किया।
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निर्णायक मंडल में छत्रपाल शर्मा, सुभाष चंद्र, सीमा देवी सहित आठ शिक्षक शामिल रहे। प्रधानाचार्य नवीन कुमार गौतम ने सभी का आभार जताया। संवाद
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क्विज में चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और मतदान से जुड़े सवाल पूछे गए। दोनों प्रतियोगिताओं में 10-10 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जो जनपद स्तर पर भाग लेंगे।
विज्ञापन
क्विज में भूमि सिंह, आयुष, शिवी कुशवाहा, आजाद सिंह, सबरीन, प्रियंका, वीर सिंह, प्राची, शनि कुमार और हिमांशु चौहान टॉप टेन में रहे। वहीं निबंध प्रतियोगिता में दृष्टि पाल, पंखुरी शुक्ला, प्रिया श्रीवास्तव, शालिनी, राशि शाक्य, कोमल यादव, प्रियांशी मिश्रा, वर्षा देवी, युवराज और रूपा ने स्थान सुनिश्चित किया।
विज्ञापन
निर्णायक मंडल में छत्रपाल शर्मा, सुभाष चंद्र, सीमा देवी सहित आठ शिक्षक शामिल रहे। प्रधानाचार्य नवीन कुमार गौतम ने सभी का आभार जताया। संवाद