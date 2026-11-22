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हरिकौशल त्यागी पब्लिक स्कूल में हुए आयोजन में मुख्य अतिथि स्कूल के मंच के अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी ने आयोजकों और बच्चों के साथ नायक जदुनाथ सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम संयोजक प्रदीप मिश्रा, योगेंद्र त्यागी और रमेश चंद्र दीक्षित की देखरेख में परीक्षा कराई गई।प्रतिभागियों को 100 प्रश्न हल करने के लिए एक घंटा 40 मिनट का समय दिया गया। परिणाम 28 नवंबर को घोषित कर पुरस्कार बांटे जाएंगे। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष रमेश दीक्षित, सतीश सिंह चौहान, सुदेश मिश्रा, हरिओम सिंह, पवन कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे।