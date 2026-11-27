Shahjahanpur News: ददरौल के 16 जर्जर मार्गों की जल्द ही बदलेगी सूरत, मरम्मत के लिए मंजूरी
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:35 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:35 PM IST
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कांट। ददरौल विधानसभा क्षेत्र के 16 जर्जर मार्गों की सूरत बदलने का रास्ता साफ हो गया है। इन मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए तैयार कार्ययोजना को शासन से मंजूरी मिल गई है। विधायक अरविंद सिंह के प्रयासों से लंबे समय से बदहाल सड़कों के निर्माण का रास्ता खुला है।
विधायक के अनुसार, मंडी परिषद से निर्मित संपर्क मार्गों में हरदोई से ग्राम मिरगापुर, इंदेपुर से सिकरोही होते हुए पर्वतपुर, चांदापुर काकर रोड से कैलाह, सिसौआ से सुखैता नाला, ग्राम सिसनई और चांदापुर भरगवां से कासिमगंज समेत कुल 16 मार्गों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इनकी स्वीकृति मिल चुकी है।
विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले इन मार्गों की हालत लंबे समय से खराब है। जगह-जगह सड़क उखड़ने और गड्ढे होने से दोपहिया वाहन चालकों समेत राहगीरों को परेशानी होती है। कई स्थानों पर आवागमन भी मुश्किल हो जाता है।
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संबंधित विभाग ने खराब मार्गों को चिह्नित कर कार्ययोजना तैयार की थी। शासन से मंजूरी मिलने के बाद जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। सड़कों के दुरुस्त होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी।
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विधायक के अनुसार, मंडी परिषद से निर्मित संपर्क मार्गों में हरदोई से ग्राम मिरगापुर, इंदेपुर से सिकरोही होते हुए पर्वतपुर, चांदापुर काकर रोड से कैलाह, सिसौआ से सुखैता नाला, ग्राम सिसनई और चांदापुर भरगवां से कासिमगंज समेत कुल 16 मार्गों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इनकी स्वीकृति मिल चुकी है।
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विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले इन मार्गों की हालत लंबे समय से खराब है। जगह-जगह सड़क उखड़ने और गड्ढे होने से दोपहिया वाहन चालकों समेत राहगीरों को परेशानी होती है। कई स्थानों पर आवागमन भी मुश्किल हो जाता है।
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संबंधित विभाग ने खराब मार्गों को चिह्नित कर कार्ययोजना तैयार की थी। शासन से मंजूरी मिलने के बाद जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। सड़कों के दुरुस्त होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी।