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बेलहर। भेड़ौरा पिकौरा गांव में लोहरौली से जंगल दशहर जाने वाले मार्ग पर नाली का पानी भरा है। सड़क पर पानी होने से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।चारों ओर गंदगी का माहौल है और स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। ग्रामीण संतोष कुमार, कमलेश कुमार, कमल कुमार, आलोक कुमार, विनोद कुमार और रामनयन ने बताया कि यह प्रमुख रास्ता है। रोजाना इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। पानी की निकासी न होने से समस्या गंभीर होती जा रही है।ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर उचित व्यवस्था की मांग की है। लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता बिंदुकेस ने कहा कि जांच कर उचित कदम उठाया जाएगा।ा