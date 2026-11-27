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संतकबीरनगर। शादी समारोह में पानी सप्लाई के बकाया रुपये मांगने पर एक युवक की पिटाई कर दी गई। आरोप है कि समारोह के आयोजक और उसके परिजन ने गालीगलौज करते हुए मारपीट की।इस दौरान एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से युवक के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कोतवाली क्षेत्र के उतरावल गांव निवासी आशुतोष शर्मा शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों में आरओ वाटर की सप्लाई करता है। उसने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 24 नवंबर को चौरी गांव निवासी जितेंद्र यादव के यहां शादी समारोह में पानी सप्लाई का ठेका लिया था। 25 नवंबर की सुबह वह पानी की गाड़ी और डिब्बे लेने जितेंद्र के घर पहुंचा। इस दौरान उसने पानी के बकाया रुपये मांगे तो जितेंद्र उससे उलझ गया।आरोप है कि विरोध करने पर जितेंद्र, उसके भाई, रिश्तेदार और कुछ अज्ञात लोगों ने आशुतोष के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। इससे उसका सिर फट गया और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए।कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।न