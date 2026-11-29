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ग्राम प्रधानों का पांच वर्ष का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो गया था। इसके बाद 26 मई से निवर्तमान प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। यह अवधि 25 नवंबर को पूरी हो गई। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी न होने और समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के चलते शासन ने प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर छह महीने या आयोग की रिपोर्ट आने तक, जो पहले हो, बढ़ा दिया है।प्रमुख सचिव पंचायती राज की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। निवर्तमान ग्राम प्रधानों को पहले भी प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई थी। अब नए आदेश के तहत इन ग्राम पंचायतों में भी प्रशासकीय व्यवस्था जारी रहेगी। पंचायतों में गांव की विकास योजनाओं, रोजमर्रा के कार्यों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए प्रधानों को फिर मौका मिला है।सेमरियावां ब्लॉक में 113 ग्राम पंचायत हैं। इनमें 113 प्रधान, 121 बीडीसी सदस्य, पांच जिला पंचायत सदस्य हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो गया था। प्रशासक प्रधान इनामुल्लाह कुरैशी, साजिद खान, अफजाल अहमद, राम सागर चौधरी आदि ने बताया कि कार्यकाल बढ़ा है तो मानदेय भी दिया जाए।चुनाव और आरक्षण प्रक्रिया के चलते बढ़ी अवधित्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया और समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम तय होने की संभावना है। पंचायत चुनाव में देरी के चलते शासन ने ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी जारी रखने का फैसला लिया है।000000शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में संबंधित ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रशासक को ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों और आवश्यक प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। शासन की मंशा के अनुरूप पंचायत के विकास कार्य एवं जनहित से जुड़े कार्य प्रभावित न हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।-अरुण कुमार, डीपीआरओ