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मंझरिया पठान (बनकटा) निवासी तारा देवी ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उनका पुत्र गौरव यादव 21 नवंबर की रात करीब 10 बजे बाइक से बरात से घर लौट रहा था। वह बभनी चौराहे पर गैस एजेंसी के सामने पहुंचा था, तभी अज्ञात वाहन चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया।हादसे के बाद परिजन घायल युवक को उपचार के लिए लखनऊ स्थित पीजीआई के ट्राॅमा सेंटर ले गए। वहां उसकी हालत गंभीर बनी है। बेटे के साथ हुए हादसे को लेकर मां ने बेलहर कला थाने में तहरीर देकर आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद