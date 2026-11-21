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धर्मसिंहवा। सांथा ब्लॉक क्षेत्र के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बौरव्यास में कोविड काल के मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की कन्वर्जन राशि में अनियमितता के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने विद्यालय प्रबंध समिति को अल्टीमेटम दिया है। जांच समिति के समक्ष निर्धारित समय पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने और कार्रवाई की सूचना कार्यालय को उपलब्ध न कराने पर डीआईओएस ने नाराजगी जताई है।डीआईओएस उपेंद्र कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रकरण की जांच के लिए गठित समिति के समक्ष आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने को लेकर संबंधित के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी कहा गया था।इसके बावजूद अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में कार्यालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पत्र में इस स्थिति को प्रकरण के प्रति गंभीर उदासीनता और शिथिलता का परिचायक बताया गया है।डीआईओएस ने प्रबंध समिति को दोबारा निर्देशित करते हुए तीन दिवस के भीतर की गई कार्रवाई से कार्यालय को अवगत कराने को कहा है।निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर प्रबंध समिति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मामले में उच्च अधिकारियों से पत्राचार भी किया जाएगा। डीआईओएस के इस अल्टीमेटम के बाद विद्यालय प्रबंध समिति पर जांच संबंधी कार्रवाई और अभिलेख उपलब्ध कराने का दबाव बढ़ गया है।