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संतकबीरनगर। संविधान दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सांविधानिक जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व न्यायिक अधिकारी अनन्या साह की पहल पर शहर के एक निजी विद्यालय में लगभग दो हजार छात्र-छात्राओं तथा जिला कारागार में बंदियों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया गया।लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने छात्र-छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया। इस दौरान उन्होंने संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल आदर्शों की महत्ता बताते हुए विद्यार्थियों को सांविधानिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है।नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। वहीं, जिला कारागार में भी बंदियों के बीच संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया गया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बंदियों को प्रस्तावना पढ़वाते हुए संविधान के मूल सिद्धांतों एवं सांविधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया।कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग तक संविधान की भावना, अधिकारों, कर्तव्यों तथा न्याय और समानता के संदेश को पहुंचाना रहा।इस दौरान विद्यालय में नोडल शिक्षक अनुराधा सिंह, शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। जिला कारागार में डिप्टी जेलर हरिकेश, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल प्रज्ञा श्रीवास्तव, जेल पीएलवी सुनील तथा विभिन्न बंदी मौजूद रहे।