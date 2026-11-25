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पुलिस ने उनके कब्जे से 2120 रुपये नकद और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही महाराष्ट्र नंबर की कार भी बरामद की है। दोनों आरोपी छपिया छितौना गांव के निवासी हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में बताया कि मंगलवार 24 नवंबर की रात दुधारा पुलिस क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी।इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति कार से गांजे की खेप लेकर आ रहे हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने छपिया छितौना स्थित बेकरी के पास घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी।इसी दौरान एक कार आती दिखाई दी। पुलिस ने टॉर्च दिखाकर चालक को रुकने का इशारा किया तो उसने कार पीछे की ओर भगाने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर कार रोक ली। तलाशी के दौरान कार से 35 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके बाद कार सवार दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सैदा हुसैन उर्फ अच्छू पुत्र इफराक अहमद और मोहम्मद आदिल पुत्र निहाल अहमद निवासी छपिया छितौना, थाना दुधारा के रूप में हुई है।